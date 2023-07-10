  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наркозависимые и больные гепатитом. Кого Россия готовит на полигонах для войны с Украиной
В тренде

Наркозависимые и больные гепатитом. Кого Россия готовит на полигонах для войны с Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Информация от Генштаба

Наркозависимые и больные гепатитом. Кого Россия готовит на полигонах для войны с Украиной

Фото: censor.net

Новина українською

На одном из полигонов восточного военного округа алтайского края проходят подготовку более 300 человек, которые подписали контракт с вооруженными силами российской федерации. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 10 июля.

Среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом.

Большинство указанных лиц уже обратилась в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины, отметили в Генштабе.

Читайте такжеПВО, танки и другая техника. Генштаб обновил потери россиян за 9 июля

По теме
yellow-arrow
В Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar
yellow-arrow
РосСМИ показали Герасимова на фоне слухов о его отстранении. Разбирался с ударом по Крымскому мосту
yellow-arrow
Определился первый соперник сборной Украины по волейболу в соревнованиях за место в Лиге Наций
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде