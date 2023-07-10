На одном из полигонов восточного военного округа алтайского края проходят подготовку более 300 человек, которые подписали контракт с вооруженными силами российской федерации. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 10 июля.

Среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом.

Большинство указанных лиц уже обратилась в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины, отметили в Генштабе.