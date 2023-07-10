Наркозависимые и больные гепатитом. Кого Россия готовит на полигонах для войны с Украиной
Информация от Генштаба
Фото: censor.net
На одном из полигонов восточного военного округа алтайского края проходят подготовку более 300 человек, которые подписали контракт с вооруженными силами российской федерации. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 10 июля.
Среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом.
Большинство указанных лиц уже обратилась в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины, отметили в Генштабе.
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