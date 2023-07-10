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Определился первый соперник сборной Украины по волейболу в соревнованиях за место в Лиге Наций

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Определился первый соперник сборной Украины по волейболу в соревнованиях за место в Лиге Наций

фото - cev.eu

Новина українською

Мужская сборная Украины по волейболу, одержав серебро Золотой лиги, как известно, получила право сыграть за место в Лиге Наций.

Путевка на соревнования сильнейших волейбольных сборных планеты будет разыграна на Кубке Претендентов, который пройдет с 27 по 30 июля. Уже известны семь участников. Кроме Украины, это Турция, выигравшая Золотую лигу, Тунис как самая рейтинговая сборная Африки, Катар как хозяин турнира, Чили как самая рейтинговая сборная Южной Америки, Доминиканская Республика как вице-чемпион Северной Америки и Китай как худшая сборная нынешней Лиги Наций. Еще одну сборную определят по итогам Кубка Претендентов Азии.

Пары формируются в соответствии с текущим рейтингом. Как сообщает Суспільне.Спорт, соперником сборной Украины станет Китай. Отметим, что эта сборная в текущем розыгрыше Лиги Наций выиграла два матча из 12-ти (у Германии и Болгарии), остальные проиграла.

Если украинцам удастся пройти китайскую сборную, в полуфинале они могут встретиться с Турцией, которая будет играть с Катаром.

Напомним также, что в сентябре волейбольная сборная Украины будет соревноваться за путевку на Олимпиаду-2024.

Добавим, что в воскресенье женская сборная Украины выиграла Золотую лигу Европы.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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