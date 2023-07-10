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РосСМИ показали Герасимова на фоне слухов о его отстранении. Разбирался с ударом по Крымскому мосту

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С-200 в эпицентре инфоповода

РосСМИ показали Герасимова на фоне слухов о его отстранении. Разбирался с ударом по Крымскому мосту

Kremlin Pool

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Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов впервые вышел на связь после мятежа руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Видео с ним опубликовало Минобороны рф.

Читайте такжеСМИ: Герасимов отстранен от командования, вместо него назначен уроженец Украины

В то же время россияне заявили о запущенных ВСУ 9 июля по территории РФ переоборудованных под удар ракетах С-200. Одна, как сообщают пропагандисты и военные страны-агрессора, летела на Крымский мост, а вторая была направлена на военный аэродром в Ростовской области. Но якобы ПВО на пару с РЭБ оккупантов сбила 4 ракеты.

Герасимов "поставил задачу организовать работу по выявлению позиций С-200 и ударных средств ВСУ, чтобы планировать их упреждающее поражение". Кроме того, оккупантам было поручено в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.

Ранее в СМИ появилась информация, что Герасимов отстранен от командования российской группировки, воюющей в Украине. Его якобы заменил командующий воздушно-десантных войск Теплинский.

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В статье: Крымский мост война с россией
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