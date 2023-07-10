В Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar
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В Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в эфире национального телемарафона.
"Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже несколько лет идут разговоры в Украине, то могу сообщить, что уже начались строительные работы. Завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах. Были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам".
Речь идет о производстве на территории Украины. Камышин добавил, что будут производить и "другие вещи, о которых пока нельзя говорить".
Киев и Анкара подписали соглашение, предусматривающее создание завода по изготовлению беспилотников Bayraktar в Украине, еще в начале февраля 2022-го. В августе прошлого года стало известно, что Baykar уже приобрела в Украине земельный участок для строительства завода, который будет производить беспилотники Bayraktar.
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