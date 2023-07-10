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Разведка Британии подсчитала ежедневные потери РФ и назвала причину высокой смертности оккупантов

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Многие специализированные военные госпитали зарезервированы для раненых офицеров

Разведка Британии подсчитала ежедневные потери РФ и назвала причину высокой смертности оккупантов

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Россия почти наверняка борется с кризисом боевого медицинского обеспечения, так как несет в среднем около 400 потерь в день в течение 17 месяцев, отмечает британская разведка.

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Наплыв военных подорвал нормальное предоставление некоторых российских гражданских медицинских услуг, особенно в приграничных регионах вблизи Украины. Многие специализированные военные госпитали зарезервированы для раненых офицеров.

Как утверждает руководитель подразделения боевой медицины компании "Калашников", вполне вероятно, что 50 процентов российских боевых потерь можно было бы предотвратить при условии оказания надлежащей первой медицинской помощи. Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием грубого российского боевого жгута является основной причиной смертей и ампутаций конечностей.

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В статье: британская разведка Разведка Британии война с россией
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