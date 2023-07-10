"В Бахмуте враг находится в ловушке". Сырский показал, как ВСУ выбивают россиян с позиций
Аэроразведка работает
Фото: Радіо Свобода / Автор невідомий
Командующий Сухопутных войск Александр Сырский поделился в своем Telegram-канале роликом, на котором можно увидеть процесс уничтожения позиции РФ.
"Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны. Аэроразведкой обнаружена позиция россиян с ПТУРом. Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады эффективно отработали и уничтожили россиян. Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций. Слава героям".
Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони - Сирський#RussiaIsATerroristState #RussiaUkraineWar #StandWithUkraine #Украина #Ukraine #War pic.twitter.com/TppNqdEGZP— Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) July 10, 2023
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр добавила, что в Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу. Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед Силы обороны взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.
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