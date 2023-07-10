Назревшая необходимость. На Сумщине эвакуируют жителей 5-километровой приграничной зоны

После основательного анализа оперативной обстановки на границе Сумской области, по результатам докладов военных, руководителей районов и территориальных громад принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой пограничной зоне. Это подчеркнул глава Сумской ОВА Владимир Артюх по итогам Совета обороны Сумщины.

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Постоянные артиллерийские обстрелы приграничных громад, интенсивность которых в последнее время существенно увеличилась, разрушают инфраструктуру, объекты обеспечения жизнедеятельности, частные дома – гибнут люди. Всего с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибло 35 гражданских лиц; за последний месяц – 17 человек, из которых 1 ребенок, были убиты российскими войсками в приграничных громадах области.

"Люди здесь не живут, а выживают – под постоянными обстрелами, неделями, а то и месяцами без света. Там часто не работают магазины, школы, больницы. Невозможно безопасно завезти самые необходимые продукты питания, лекарства и тому подобное. В условиях постоянных обстрелов почти невозможно восстановить разрушенные объекты. Враг действует коварно и дерзко – он намеренно обстреливает даже ремонтные бригады – недавно погибли работники "Сумыоблэнерго", которые выехали на ремонт поврежденной линии электропередач". "Гражданские на границе гибнут не только от артиллерийских обстрелов. Дерзкое убийство лесников в Свесской громаде и жителей Шалигинской громады – дело рук российских ДРГ, которые в последнее время все чаще заходят на нашу территорию. Нахождение в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет нашим военным эффективно реагировать на вражеские действия, адекватно действовать в ответ, ведь это будет подвергать гражданских еще большей опасности".

Проводится системная подготовительная работа, чтобы дать жителям приграничных населенных пунктов достойную альтернативу подальше от границы в безопасных районах. Областная военная администрация готовит распоряжение об эвакуации людей из пятикилометровой зоны от Государственной границы Украины.

Все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий и взаимодействия всех служб, в первую очередь, местных органов власти и военных, отработаны, отметили в ОВА. Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не дать врагу ни единого шанса осуществить провокацию и подвергнуть жителей опасности. Эвакуация начнется только после того, как каждой семье, каждому жителю приграничья будут разъяснены их права, обеспечены необходимые средства и ресурсы, а также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к перемещению.