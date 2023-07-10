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Немецкий концерн Rheinmetall откроет в Украине завод по производству бронетехники в течение следующих 3 месяцев

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Завод будет расположен в западной части страны

Немецкий концерн Rheinmetall откроет в Украине завод по производству бронетехники в течение следующих 3 месяцев

фото из свободных источников

Новина українською

Немецкий концерн Rheinmetall планирует открыть завод по производству бронетехники в Украине в течение 12 недель.

Об этом сообщил гендиректор крупнейшего немецкого производителя оружия Армин Паппергер в интервью CNN.

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По его словам, завод будет расположен в западной части страны. Там будут учить украинцев обслуживанию танков и других бронированных машин, производимых компанией.

"Украинцы должны помогать себе сами – если они будут постоянно ждать помощи от европейцев или американцев в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно", - сказал Паппергер.

Издание напомнило, что в начале текущего года в руководстве концерна сообщили, что планируют открыть на территории Украины завод по производству боевых танков стоимостью 200 млн евро, который смог бы выпускать около 400 машин в год.

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