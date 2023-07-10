Песков: Украина, как член НАТО, станет угрозой для России. Это потребует жесткой реакции

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность вступления Украины в НАТО.

По его словам, "киевский режим пытается давить на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность", сообщает российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.

"Вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы. Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и жесткой реакции", - цитирует Пескова РИА-Новости.