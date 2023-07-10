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Песков: Украина, как член НАТО, станет угрозой для России. Это потребует жесткой реакции

Общие новости
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(1 голосов)

На России своя атмосфера

Песков: Украина, как член НАТО, станет угрозой для России. Это потребует жесткой реакции

фото из свободных источников

Новина українською

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность вступления Украины в НАТО.

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По его словам, "киевский режим пытается давить на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность", сообщает российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.

"Вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы. Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и жесткой реакции", - цитирует Пескова РИА-Новости.

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В статье: война с россией
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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.07.2023 в 17:40
Припадки продовжуються...
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+1
0
Cassid (Kiev)
10.07.2023 в 17:26
А что они сделают? Нападут?
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+1
0
SeventyFour (Phoenix)
10.07.2023 в 17:35
Відсмокчуть @уя
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+1
0

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