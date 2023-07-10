Песков: Украина, как член НАТО, станет угрозой для России. Это потребует жесткой реакции
На России своя атмосфера
фото из свободных источников
Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность вступления Украины в НАТО.
По его словам, "киевский режим пытается давить на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность", сообщает российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.
"Вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы. Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и жесткой реакции", - цитирует Пескова РИА-Новости.
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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
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