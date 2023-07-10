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Венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой

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Позже в Wizz Air извинились и попытались нелепо оправдаться

Венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой

Новина українською

Венгерская авиакомпания Wizz Air в израильском аэропорту Тель-Авива принудительно сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой, после чего в компании публично попросили прощения.

Как сообщает издание Nexta, мужчина не мог сидеть на своем месте из-за протеза. Отмечается, что он сказал, что потерял ногу на войне, и летит домой к своей семье в Украину.

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"Он плакал и кричал: "Как я доберусь домой?". Он показал стюардессе рюкзак, в котором были подарки для родных", - говорится в сообщении.

Кроме того, он простоял в углу этого самолета полтора часа. Впоследствии мужчина упал и повредил руки. Экипаж самолета заявил, что "он вел себя неадекватно, и был вынужден покинуть рейс".

После инцидента в Wizz Air объяснили ситуацию и публично попросили прощения на официальной странице в Twitter.

"Мы приносим извинения за вызванное недовольство ситуацией с пассажиром на нашем недавнем рейсе из Тель-Авива в Варшаву. Безопасность является нашим приоритетом номер один, поэтому экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были готовы к перелету или же имели сопровождение для помощи", - отметили в авиакомпании.

В пресс-службе также добавили, что если есть какие-либо признаки того, что пассажир имеет заболевание, которое может поставить его жизнь под угрозу во время полета, работники обязаны отказать ему в посадке.

"В данном случае это было трудное, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира. Ему предоставили воду и посадили на место в ожидании помощи персонала аэропорта", - пояснили в венгерской компании.

Затем на инцидент отреагировали в украинском Министерстве иностранных дел. "Нас очень расстроила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива и мы хотим в ней разобраться", - отметил представитель МИД Олег Николенко.

По его словам, формальные обращения в министерство не поступали, поэтому в МИД просят украинского ветерана, которому было отказано в рейсе на Варшаву, выйти на связь с министерством или посольством Украины в Израиле.

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В статье: война с россией
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Источник:
УНІАН

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