Венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой

Венгерская авиакомпания Wizz Air в израильском аэропорту Тель-Авива принудительно сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой, после чего в компании публично попросили прощения.

Как сообщает издание Nexta, мужчина не мог сидеть на своем месте из-за протеза. Отмечается, что он сказал, что потерял ногу на войне, и летит домой к своей семье в Украину.

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"Он плакал и кричал: "Как я доберусь домой?". Он показал стюардессе рюкзак, в котором были подарки для родных", - говорится в сообщении.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw



The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.



He was crying and yelling "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2023

Кроме того, он простоял в углу этого самолета полтора часа. Впоследствии мужчина упал и повредил руки. Экипаж самолета заявил, что "он вел себя неадекватно, и был вынужден покинуть рейс".

После инцидента в Wizz Air объяснили ситуацию и публично попросили прощения на официальной странице в Twitter.

"Мы приносим извинения за вызванное недовольство ситуацией с пассажиром на нашем недавнем рейсе из Тель-Авива в Варшаву. Безопасность является нашим приоритетом номер один, поэтому экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были готовы к перелету или же имели сопровождение для помощи", - отметили в авиакомпании.

В пресс-службе также добавили, что если есть какие-либо признаки того, что пассажир имеет заболевание, которое может поставить его жизнь под угрозу во время полета, работники обязаны отказать ему в посадке.

"В данном случае это было трудное, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира. Ему предоставили воду и посадили на место в ожидании помощи персонала аэропорта", - пояснили в венгерской компании.

Затем на инцидент отреагировали в украинском Министерстве иностранных дел. "Нас очень расстроила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива и мы хотим в ней разобраться", - отметил представитель МИД Олег Николенко.

По его словам, формальные обращения в министерство не поступали, поэтому в МИД просят украинского ветерана, которому было отказано в рейсе на Варшаву, выйти на связь с министерством или посольством Украины в Израиле.