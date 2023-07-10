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Записоцкий в очередной раз не явился на судебное слушание, адвокат заявил, что его вызвали в военкомат

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Следующее заседание запланировано на вторник

Записоцкий в очередной раз не явился на судебное слушание, адвокат заявил, что его вызвали в военкомат

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий в понедельник, 10 июля, не явился в суд, где должно было состояться слушании по изменению меры пресечения и отстранению по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травмы для футбольных полей.

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Причину отсутствия Записоцкого адвокат объяснил тем, что его якобы вызвали в военкомат.

Следующее заседание по Записоцкому состоится завтра, 11 июля.

Ранее генсек не появлялся на заседаниях Шевченковского суда по ряду причин: прохождению медосмотра в ТЦК, отказу от судей, посещению других заседаний, а также тому, что у одного из адвокатов сломалась машина.

После этого Записоцкий был доставлен в суд полицией и наручниках.

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В статье: Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.07.2023 в 22:16
То в них же бронь за замовчуванням від молодьспорту ! Косить сучара ! За матню і в каталажку . Героя покорчить хоче - бронь настіл і вперед без комісії . Щас всих беруть .
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Spokoyno (Київ)
10.07.2023 в 21:53
До каталажки там при необхідності і медогляд пройти може!
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