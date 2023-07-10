Записоцкий в очередной раз не явился на судебное слушание, адвокат заявил, что его вызвали в военкомат

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий в понедельник, 10 июля, не явился в суд, где должно было состояться слушании по изменению меры пресечения и отстранению по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травмы для футбольных полей.

Читайте также Демьяненко: По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ

Причину отсутствия Записоцкого адвокат объяснил тем, что его якобы вызвали в военкомат.

Следующее заседание по Записоцкому состоится завтра, 11 июля.

Ранее генсек не появлялся на заседаниях Шевченковского суда по ряду причин: прохождению медосмотра в ТЦК, отказу от судей, посещению других заседаний, а также тому, что у одного из адвокатов сломалась машина.