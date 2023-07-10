В России убили командира подлодки, который, вероятно, причастен к ракетным ударам по Украине
Станислав Ржицкий был застрелен во время утренней пробежки
фото из свободных источников
В Краснодаре застрелен заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Он был начальником городского отдела по мобилизационной работе и командиром подводной лодки "Краснодар".
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы.
Как пишут росСМИ, Ржицкий якобы отправился в восемь часов на ежедневную утреннюю пробежку. Там его возле спорткомплекса "Олимп" подстерегал неизвестный и выстрелил четыре раза в спину и грудь. После чего стрелок скрылся с места происшествия. Ржицкий скончался на месте от ранений.
Ржицкий по состоянию на июль 2022 года — проживал в Севастополе. Также отмечается, что сначала он был командиром подводной лодки "Алроса", а затем уже лодки "Краснодар", которая, как пишут журналисты, причастна к обстрелу Винницы летом 2022 года. Обстрел произошел 14 июня, от него погибло 27 человек.
Информацию о гибели Ржицкого подтвердили в администрации города Краснодар.
"По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
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