В России убили командира подлодки, который, вероятно, причастен к ракетным ударам по Украине

В Краснодаре застрелен заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Он был начальником городского отдела по мобилизационной работе и командиром подводной лодки "Краснодар".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы.

Как пишут росСМИ, Ржицкий якобы отправился в восемь часов на ежедневную утреннюю пробежку. Там его возле спорткомплекса "Олимп" подстерегал неизвестный и выстрелил четыре раза в спину и грудь. После чего стрелок скрылся с места происшествия. Ржицкий скончался на месте от ранений.

Ржицкий по состоянию на июль 2022 года — проживал в Севастополе. Также отмечается, что сначала он был командиром подводной лодки "Алроса", а затем уже лодки "Краснодар", которая, как пишут журналисты, причастна к обстрелу Винницы летом 2022 года. Обстрел произошел 14 июня, от него погибло 27 человек.

Информацию о гибели Ржицкого подтвердили в администрации города Краснодар.

"По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", – говорится в сообщении.