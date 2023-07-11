Ночью РФ ударила по Украине БПЛА. В Воздушных силах и КГВА рассказали об отражении атаки
На юге уничтожено 26 Шахедов
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В ночь на 11 июля российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Всего в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе.
В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушного командования "Юг" силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожено 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа "Zala".
Кроме того, за минувшие сутки, 10 июля, Воздушные Силы уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БПЛА типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня. За текущие и прошлые сутки авиация Воздушных Сил нанесла по вражеским позициям более 20 групповых авиационных ударов.
Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны, как отметил начальник КГВА Сергей Попко. Обломки шахедов были обнаружены в одном из населенных пунктов области. Повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают соответствующие службы.
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