Ночью РФ ударила по Украине БПЛА. В Воздушных силах и КГВА рассказали об отражении атаки

В ночь на 11 июля российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Всего в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе.

В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушного командования "Юг" силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожено 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа "Zala".

Кроме того, за минувшие сутки, 10 июля, Воздушные Силы уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БПЛА типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня. За текущие и прошлые сутки авиация Воздушных Сил нанесла по вражеским позициям более 20 групповых авиационных ударов.

Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны, как отметил начальник КГВА Сергей Попко. Обломки шахедов были обнаружены в одном из населенных пунктов области. Повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают соответствующие службы.