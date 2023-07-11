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Уничтожен вертолет и другая техника оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 10 июля

Общие новости
(2 голосов)

+540

Уничтожен вертолет и другая техника оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 10 июля

СБУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 235020 (+540) человек ликвидировано,
  • танков – 4089 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7983 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 4385 (+14) ед,
  • РСЗО – 672 (+4) ед,
  • средства ПВО – 414 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3693 (+7),
  • крылатые ракеты – 1271 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6966 (+29) ед,
  • специальная техника – 640 (+8).

Данные уточняются.

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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, 7 артиллерийских средств на огневых позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны противника.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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