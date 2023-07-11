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Разведка Британии: В столице России пытаются минимизировать влияние войны на состоятельных москвичей

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Известно, кого вербует власть на войну с Украиной

Разведка Британии: В столице России пытаются минимизировать влияние войны на состоятельных москвичей

фото из свободных источников

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Муниципальные власти Москвы угрожают разорвать контракты со строительными компаниями, если они не выполнят квоты на отправку "добровольцев" на службу в Украину. Как сообщается, одной из компаний была поставлена задача направить на фронт 30 добровольцев до конца августа 2023 года.

Этот шаг, вероятно, в первую очередь повлияет на этнические меньшинства из бедных регионов РФ, таких как Дагестан, ведь они "представляют" большинство московских строителей.

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Эти меры молчаливо одобрены мэром Москвы Сергеем Собяниным. Он продолжает свою политику, направленную на минимизацию влияния войны на состоятельных москвичей, но при этом продолжает поддерживать военные действия, отметила британская разведка.

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В статье: британская разведка Разведка Британии война с россией
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