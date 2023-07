Муниципальные власти Москвы угрожают разорвать контракты со строительными компаниями, если они не выполнят квоты на отправку "добровольцев" на службу в Украину. Как сообщается, одной из компаний была поставлена задача направить на фронт 30 добровольцев до конца августа 2023 года.

Этот шаг, вероятно, в первую очередь повлияет на этнические меньшинства из бедных регионов РФ, таких как Дагестан, ведь они "представляют" большинство московских строителей.

Эти меры молчаливо одобрены мэром Москвы Сергеем Собяниным. Он продолжает свою политику, направленную на минимизацию влияния войны на состоятельных москвичей, но при этом продолжает поддерживать военные действия, отметила британская разведка.

