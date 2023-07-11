ВСУ более чем за месяц освободили почти столько же территории, сколько РФ захватила за полгода – ISW
5 недель, если быть точным
Служба зв'язку з громадськістю 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого
С начала украинского контрнаступления 4 июня, по подсчетам Института изучения войны (ISW), сделанным на основе их собственных данных, ВСУ отвоевали у россиян примерно 253 квадратных километра территории.
В ISW уточняют, что украинские официальные данные об освобожденной территории отличаются от их данных из-за того, что Киев по-другому подсчитал свой первоначальный контроль над местностью. ISW подает свою собственную цифру по освобожденным территориям, чтобы сравнить российские и украинские достижения по принципу "яблоко к яблоку".
С 1 января российские войска захватили 282 квадратных километра на всем театре боевых действий. За пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили за шесть месяцев, резюмировали в ведомстве.
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