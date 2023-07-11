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Ранее его трехсотили. В районе Бердянска ликвидировали российского генерал-лейтенанта

Общие новости
(2 голосов)

"Теперь могилизация проведена окончательно"

Ранее его трехсотили. В районе Бердянска ликвидировали российского генерал-лейтенанта

Андрющенко Time

Новина українською

Сегодня, 11 июля, на юге, в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сообщают, что сегодня в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич. В сентябре 2022-го его уже трехсотили, но он выжил. Сейчас говорят, что могилизация проведена окончательно".

В телеграм-канале "Бердянск Сегодня" писали, что взрывы были слышны в районе города ориентировочно в 3:30, в ночь на 11 июля. Олег Цоков с августа 2022 года был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Звание генерал-лейтенант он получил в 2023-м. Кроме полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в двух чеченских войнах и войне в Сирии.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.07.2023 в 11:34
Бетончику побільше окупанту
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