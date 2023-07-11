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Австралия отправит в страну Европы самолет-разведчик – известно, как именно это поможет Украине

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Безопасность в воздухе очень важна

Австралия отправит в страну Европы самолет-разведчик – известно, как именно это поможет Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Австралия разместит в Германии разведывательный самолет E-7A Wedgetail, чтобы обезопасить поставки военной и гуманитарной помощи для Украины. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Австралии Энтони Албаниза.

Миссию развернут в октябре, она продлится около полугода – к ней планируют привлечь около 100 членов экипажа и вспомогательного персонала. Самолет обеспечит раннее предупреждение о любых угрозах за пределами Украины относительно шлюза гуманитарной и военной помощи. Отмечается, что E-7A Wedgetail будет работать вне воздушного пространства РФ, Беларуси и Украины.

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Самолет оборудован радаром дальнего наблюдения, вторичным радаром и тактическими/стратегическими системами голосовой связи и передачи данных для обеспечения бортовой платформы раннего предупреждения и управления. E-7A Wedgetail может покрыть более 4 млн кв. км, он способен к неограниченному дальнему развертыванию с дозаправкой в полете.

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В статье: война с россией
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Источник:
pm.gov.au

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