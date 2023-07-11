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Франция передаст ВСУ ракеты дальнего радиуса действия. Также мощный пакет помощи оформит Германия

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Для поддержки контрнаступления

Франция передаст ВСУ ракеты дальнего радиуса действия. Также мощный пакет помощи оформит Германия

David Monniaux

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления Сил обороны. Скорее всего, речь идет о SCALP, французском аналоге британских Storm Shadow.

Пресс-секретарь путина песков уже назвал решение Франции "ошибочным и чреватым последствиями для Киева".

В то же время Германия подготовила новый пакет военной помощи Украине в размере 600 млн евро. В него войдут системы ПВО, БМП, танки, боеприпасы и беспилотники. По информации Spiegel, в новый пакет входят несколько пусковых установок Patriot из арсенала Бундесвера и другое оружие "земля-воздух" из запасов.

Также Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украине с $240 до $930 миллионов. Об этом сообщил Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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В статье: Эммануэль Макрон Андрей Ермак Patriot война с россией Storm Shadow
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Источник:
spiegel.de

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