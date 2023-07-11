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Воспитанник Карпат погиб, защищая Украину от российских оккупантов

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Ужасные новости с фронта

Воспитанник Карпат погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Фото: ffl.org.ua

Новина українською

На войне против российских оккупантов погиб воспитанник "Карпат" Григорий Барчишин. О смерти защитника Украины сообщила пресс-служба Львовской ассоциации футбола.

Ему было 38 лет.

"На 38-м году в зоне боевых действий от вражеского артиллерийского снаряда трагически оборвалась жизнь защитника Украины, воспитанника львовских "Карпат", футболиста ФК "Галичина-Карпаты" (Львов), ФК "Карпаты-2" (Львов), ФК "Оболонь -2" (Киев), ФК "Чайка" (Петропавловская Борщаговка), а также ФК "Синьковичи" и "Карпаты-Каменка" (Каменка-Бугская) из первенства Львовщины Григория Барчишина.

После нападения рашистов он одним из первых пошел добровольцем в территориальную оборону Киева и вскоре присоединился к рядам ВСУ. К сожалению, родители, жена и маленький сын не дождались его с поля боя.

Вечная и светлая память Герою! Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего Воина!", - говорится в сообщении Львовской ассоциации футбола.

Похороны Героя состоятся сегодня, 11 июля, в 15:00 в Гарнизонном Храме святых Петра и Павла.

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В статье: Карпаты (Львов) война с россией
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Источник:
ffl.org.ua

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