Впервые женщина-военнослужащая прошла квалификационный курс Сил спецопераций Украины
Номер 68
ССО
Сегодня, 11 июля, во время выпуска Квалификационного курса Сил специальных операций женщина-военнослужащая "номер 68" получила нашивку "специальные операции".
Номер 68 – это первая военнослужащая женщина, которая преодолела дистанцию в несколько месяцев прохождения Q-курса ССО, отметила пресс-служба структуры. Впереди у нее – распределение в одну из воинских частей и тяжелая работа по приближению Победы Украины.
За 8 лет войны на Донбассе и с начала полномасштабного вторжения россии защитники ССО отметились в проведении многих боевых операций. Лозунгом ССО является фраза Святослава Храброго "Иду на Вы". ССО основали в 2016 году.
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