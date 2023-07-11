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Впервые женщина-военнослужащая прошла квалификационный курс Сил спецопераций Украины

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(2 голосов)

Номер 68

Впервые женщина-военнослужащая прошла квалификационный курс Сил спецопераций Украины

ССО

Новина українською

Сегодня, 11 июля, во время выпуска Квалификационного курса Сил специальных операций женщина-военнослужащая "номер 68" получила нашивку "специальные операции".

Читайте такжеВИДЕО, как воины ССО с тыла зашли в окопы противника и уничтожили десяток россиян

Номер 68 – это первая военнослужащая женщина, которая преодолела дистанцию в несколько месяцев прохождения Q-курса ССО, отметила пресс-служба структуры. Впереди у нее – распределение в одну из воинских частей и тяжелая работа по приближению Победы Украины.

За 8 лет войны на Донбассе и с начала полномасштабного вторжения россии защитники ССО отметились в проведении многих боевых операций. Лозунгом ССО является фраза Святослава Храброго "Иду на Вы". ССО основали в 2016 году.

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В статье: ССО война с россией
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