Ига Швентек - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Элина Свитолина в битве за полуфинал Уимблдона встретится с Игой Швентек. Польская теннисистка занимает первую позицию в женском рейтинге. В этой встрече сойдутся самый высокий номер WTA против наиболее низкого среди четвертьфиналистов Уимблдонского турнира. Свитолина в паре очевидный андердог. Однако все ли ясно в этой паре до старта поединка?

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Уимблдон. Женщины. 1/4 финала

11 июля. Начало в 15:30

Ига Швентек (Польша) - Элина Свитолина (Украина)

Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO