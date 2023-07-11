Ига Швентек - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Будет ли сенсация?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в битве за полуфинал Уимблдона встретится с Игой Швентек. Польская теннисистка занимает первую позицию в женском рейтинге. В этой встрече сойдутся самый высокий номер WTA против наиболее низкого среди четвертьфиналистов Уимблдонского турнира. Свитолина в паре очевидный андердог. Однако все ли ясно в этой паре до старта поединка?
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Уимблдон. Женщины. 1/4 финала
11 июля. Начало в 15:30
Ига Швентек (Польша) - Элина Свитолина (Украина)
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Іґа Швьонтек - Еліна Світоліна дивитися онлайнСмотреть трансляцию
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