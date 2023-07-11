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Ига Швентек - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Ига Швентек - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина в битве за полуфинал Уимблдона встретится с Игой Швентек. Польская теннисистка занимает первую позицию в женском рейтинге. В этой встрече сойдутся самый высокий номер WTA против наиболее низкого среди четвертьфиналистов Уимблдонского турнира. Свитолина в паре очевидный андердог. Однако все ли ясно в этой паре до старта поединка?

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Уимблдон. Женщины. 1/4 финала
11 июля. Начало в 15:30
Ига Швентек (Польша) - Элина Свитолина (Украина)
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

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Іґа Швьонтек - Еліна Світоліна дивитися онлайн
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В статье: Элина Свитолина Ига Швёнтек смотреть футбол онлайн
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