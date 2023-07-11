МИД разыскал украинца, которого не пустили на рейс Wizz Air. Он не военный и не ветеран. ФОТО

Консул Украины в Израиле помог Александру, которому несколько дней назад отказали в посадке на самолет компании Wizz Air в аэропорту Тель-Авива, сесть на рейс в Европу. Оттуда он отправится к родным в Украину.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Важная информация: наш гражданин никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном. Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Но он украинский гражданин, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь", - написал он в фейсбуке.

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По мнению МИДа, права украинского гражданина были нарушены.

"Ожидаем завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром. Будем держать этот вопрос на контроле", - пообещал Николенко.

Он добавил, что украинцы за границей всегда могут рассчитывать на помощь МИДа.