Украина уже получила первые ракеты SCALP от Франции, - Reuters

Франция уже передала Украине первые ракеты дальнего радиуса действия SCALP.

Об этом сообщает Reuters.

Французский дипломатический источник сообщил изданию, что Франция передаст Украине 50 ракет SCALP. Второй источник, осведомленный об этом шаге, отметил, что некоторые ракеты уже доставлены в Украину.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон сегодня сообщил, что Франция присоединится к Британии в поставке Украине ракет большой дальности. Это позволит украинским силам поражать российские войска и цели глубоко за линией фронта.

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При этом Макрон отказался сообщить, сколько ракет будет отправлено.

Отметим, что ракета Storm Shadow - это англо-французская крылатая ракета дальнего радиуса действия, предназначенная для поражения стационарных целей, защищенных средствами ПВО.

При этом Storm Shadow - это британское название ракеты, а во Франции оно обозначается как SCALP-EG.

В общем, французские и британские ракеты идентичны. Их отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах - носителях ракет.

Добавим, что Украина уже использует ракеты Storm Shadow, которые получила от Британии.