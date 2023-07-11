Буданов: Экс-капитан российской подолдки был ликвидирован своими за отказ выполнять боевые приказы

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет отношения к смерти заместителя начальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

"Заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР имеет какое-то отношение к смерти Станислава Ржицкого, который был командиром подлодки "Краснодар" и убивал мирное украинское население, не имеют под собой никаких оснований. Мы знаем, что корни того, что вчера произошло в РФ, нужно искать внутри самой России, где нарастает внутренний протест против войны в Украине", – написал Буданов.

По информации разведки, Ржицкий наносил ракетные удары по территории Украины – в частности, по Виннице. В управлении стратегических коммуникаций украинской армии полагают, что российский командир позже пришел к выводу о неэффективности ракетных ударов с большим риском для мирных жителей.

"Очевидно, был ликвидирован своими за отказ в дальнейшем выполнять боевые приказы командования о ракетных обстрелах по мирным украинским городам", – считают в ведомстве.

По версии ГУР, в российского командира выстрелили семь раз из пистолета Макарова во время утренней пробежки. Свидетелей, как отмечает разведка, не было, так как в парке было дождливо и безлюдно.