  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Буданов: Экс-капитан российской подолдки был ликвидирован своими за отказ выполнять боевые приказы
В тренде

Буданов: Экс-капитан российской подолдки был ликвидирован своими за отказ выполнять боевые приказы

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Глава ГУР заявил, что украинские спецслужбы не причастны к убийству россиского офицера

Буданов: Экс-капитан российской подолдки был ликвидирован своими за отказ выполнять боевые приказы

Фото – Дмитрий Ларин

Новина українською

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет отношения к смерти заместителя начальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

"Заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР имеет какое-то отношение к смерти Станислава Ржицкого, который был командиром подлодки "Краснодар" и убивал мирное украинское население, не имеют под собой никаких оснований. Мы знаем, что корни того, что вчера произошло в РФ, нужно искать внутри самой России, где нарастает внутренний протест против войны в Украине", – написал Буданов.

Читайте такжеВ России убили командира подлодки, который, вероятно, причастен к ракетным ударам по Украине

По информации разведки, Ржицкий наносил ракетные удары по территории Украины – в частности, по Виннице. В управлении стратегических коммуникаций украинской армии полагают, что российский командир позже пришел к выводу о неэффективности ракетных ударов с большим риском для мирных жителей.

"Очевидно, был ликвидирован своими за отказ в дальнейшем выполнять боевые приказы командования о ракетных обстрелах по мирным украинским городам", – считают в ведомстве.

По версии ГУР, в российского командира выстрелили семь раз из пистолета Макарова во время утренней пробежки. Свидетелей, как отмечает разведка, не было, так как в парке было дождливо и безлюдно.

По теме
yellow-arrow
Украина уже получила первые ракеты SCALP от Франции, - Reuters
yellow-arrow
МИД разыскал украинца, которого не пустили на рейс Wizz Air. Он не военный и не ветеран. ФОТО
yellow-arrow
Ига Швентек - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кирилл Буданов война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде