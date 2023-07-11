Запуск спортивного канала Суспільне Спорт состоится в ноябре
Подготовку к запуску канала уже идет
suspilne.media
Презентация нового спортивного канала – "Суспільне Спорт", состоится в ноябре.
На канале планируют показывать трансляции по биатлону, Чемпионату мира по легкой атлетике, Чемпионату Европы и миру по гимнастике, водным видам спорта, молодежным чемпионатам по футболу.
"Мы уже начали подготовку к запуску канала: получили разрешение Нацсовета на смену логотипа, вторым этапом будет техническое вещание. Полноценный запуск состоится в ноябре, когда будем транслировать соревнования с участием украинских спортсменов, и на показ у нас уже есть права.
Ожидаю, что за это время болельщики найдут и запрограммируют кнопку нашего канала и будут ждать полноценного старта. Мы сделаем все возможное, чтобы на нашем канале появлялось как можно больше украинских спортсменов на международных и национальных соревнованиях. Надеюсь, что вместе со спортивными федерациями нам удастся это сделать", - сказал генеральный продюсер общественно важного контента и специальных проектов "Суспільного Мовлення" Константин Стрюков.
Напомним, что решение о запуске нового канала было принято Национальным советом по телевидению и радиовещанию 6 июля.
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