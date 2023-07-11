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Суд не продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ

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Тем не менее, президент Ассоциации остается под стражей

Суд не продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Суд не продлил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ. Об этом сообщили адвокаты ассоциации.

Соответствующее решение сегодня принял Шевченковский суд Львова.

Также адвокаты УАФ отмечают, что указанное решение об отстранении, продление срока действия которого постоянно требовали прокуроры, так и не вступило в законную силу.

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Напомним, что ранее суд постановил изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток - до 14 августа включительно.

Также судья Шевченковского районного суда Львова Галина Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту УАФ на содержание под стражей. Павелко подал апелляцию на это решение.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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