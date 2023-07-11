Элина Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона-2023.

В четвертьфинале травяного турнира серии "Большого шлема" Свитолина, получившая уайлд-кард от организаторов, обыграла первую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Таким образом для украинки этот полуфинал стал вторым в карьере на Уимблдоне. Ранее подобное достижение покорялось Элине в 2019 году, тогда она в 1/2 финала уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп.

Среди украинцев в полуфиналы турниров серии "Большого шлема" доходил и Андрей Медведев.

Украинские полуфиналисты турниров серии Большого шлема