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Элина Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема

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Среди представителей Украины в полуфинале ТБШ играли только Свитолина и Медведев

Элина Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона-2023.

В четвертьфинале травяного турнира серии "Большого шлема" Свитолина, получившая уайлд-кард от организаторов, обыграла первую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Таким образом для украинки этот полуфинал стал вторым в карьере на Уимблдоне. Ранее подобное достижение покорялось Элине в 2019 году, тогда она в 1/2 финала уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп.

Среди украинцев в полуфиналы турниров серии "Большого шлема" доходил и Андрей Медведев.

Украинские полуфиналисты турниров серии Большого шлема

  • Андрей Медведев (Ролан Гаррос, 1993)
  • Андрей Медведев (Ролан Гаррос, 1999)
  • Элина Свитолина (Уимблдон, 2019)
  • Элина Свитолина (US Open, 2019)
  • Элина Свитолина (Уимблдон, 2023)
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