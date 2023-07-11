Свитолина: Подготовка к полуфиналу? В первую очередь я бы выпила пива

Украинка Элина Свитолина сразу после матча прокомментировала победу в 1/4 финала Уимблдона-2023 над первой ракеткой мира Игой Швёнтек.

"Это не укладывается в моей голове. Это просто невероятно. Я очень счастлива получить этот шанс и играть здесь. Играть против замечательных соперниц в невероятной атмосфере. Это невероятные ощущения. Вы понимаете, насколько непросто играть против Иги – она номер один, она всегда бы Но сегодня был невероятный матч и я счастлива праздновать победу.

Ига не просто большой чемпион, она еще и невероятный человек. Она одна из первых, кто стал реально помогать украинцам. Это большая помощь для Украины. Поэтому непросто было против нее играть. Также я безгранично благодарна трибунам, которые все это время меня поддерживают. Это невероятно.

Подготовка к полуфиналу? В первую очередь, я бы, возможно, выпила пива. Я продолжу наслаждаться вместе с моей командой, как это было в начале турнира. Если бы мне тогда кто-то сказал, что я буду играть в полуфинале, я бы подумала, что общаюсь с сумасшедшим. Я продолжу наслаждаться и готовиться к следующему великому поединку", - сказала Свитолина.