Свитолина: Подготовка к полуфиналу? В первую очередь я бы выпила пива
Элина - в полуфинале Уимблдона
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Украинка Элина Свитолина сразу после матча прокомментировала
"Это не укладывается в моей голове. Это просто невероятно. Я очень счастлива получить этот шанс и играть здесь. Играть против замечательных соперниц в невероятной атмосфере. Это невероятные ощущения. Вы понимаете, насколько непросто играть против Иги – она номер один, она всегда бы Но сегодня был невероятный матч и я счастлива праздновать победу.
Ига не просто большой чемпион, она еще и невероятный человек. Она одна из первых, кто стал реально помогать украинцам. Это большая помощь для Украины. Поэтому непросто было против нее играть. Также я безгранично благодарна трибунам, которые все это время меня поддерживают. Это невероятно.
Подготовка к полуфиналу? В первую очередь, я бы, возможно, выпила пива. Я продолжу наслаждаться вместе с моей командой, как это было в начале турнира. Если бы мне тогда кто-то сказал, что я буду играть в полуфинале, я бы подумала, что общаюсь с сумасшедшим. Я продолжу наслаждаться и готовиться к следующему великому поединку", - сказала Свитолина.
Отметим, что в полуфинале Элина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.
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