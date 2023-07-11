Защищая Украину, на фронте погиб капитан Мелитопольской черешни Павел Штанько
Украина теряет лучших сынов и дочерей
фото из свободных источников
Защищая Украину от российских оккупантов, наша страна теряет лучших.
Сегодня на фронте погиб мелитополец, капитан ФК "Мелитопольская черешня", Павел Штанько.
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Ему было 26 лет. Двое маленьких детей остались без отца. Родители – без сына.
Сочувствуем родным и близким Павла. Вечная память каждому герою, отдающему свою жизнь за Украину.
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Источник:Телеграм-канал Ивана Федорава
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