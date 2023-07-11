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Защищая Украину, на фронте погиб капитан Мелитопольской черешни Павел Штанько

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Украина теряет лучших сынов и дочерей

Защищая Украину, на фронте погиб капитан Мелитопольской черешни Павел Штанько

фото из свободных источников

Новина українською

Защищая Украину от российских оккупантов, наша страна теряет лучших.

Сегодня на фронте погиб мелитополец, капитан ФК "Мелитопольская черешня", Павел Штанько.

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Ему было 26 лет. Двое маленьких детей остались без отца. Родители – без сына.

Сочувствуем родным и близким Павла. Вечная память каждому герою, отдающему свою жизнь за Украину.

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В статье: война с россией
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