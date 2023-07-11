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Свитолина - третья в истории, которая в одном мейджоре смогла обыграть четырех бывших чемпионок Большого шлема

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Интересно, что теннисистки, которые смогли это сделать ранее, в итоге, выигрывали турнир

Свитолина - третья в истории, которая в одном мейджоре смогла обыграть четырех бывших чемпионок Большого шлема

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала третьим игроком Открытой эры (с 1968 года), которая в одном мейджоре смогла обыграть четырех бывших чемпионок турниров Большого шлема в женском одиночном разряде.

Ранее это удавалось Серене Уильямс на US Open 1999 и Женен Энен на Roland Garros 2005. При этом, и Уильямс и Энен тогда выиграли турниры.

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Напомним, что на Wimbledon 2023 Свитолина обыграла Винус Уильямс, Софию Кенин, Викторию Азаренко, и в 1/4 турнира – Игу Швентек.

В полуфинальном матче Элина Свитолина сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Обе теннисистки не входят в число сеяных на текущем Уимблдонском турнире.

Стоит отметить, что наивысшим достижением украинки на Уимблдоне является полуфинал 2019 года. Тогда Элина уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп.

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В статье: Элина Свитолина
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