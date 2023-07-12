11 стран сформировала коалицию для обучения украинских пилотов на F-16
Также существует возможность включения в программу других типов истребителей
twitter.com/oleksiireznikov
Во вторник, 11 июля, 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
Прямая речь Резникова: "Сегодня 11 стран-партнеров и Украина подписали меморандум, который определяет условия. Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за исключительное лидерство в этом процессе", – отметил он.
Резников отметил, что меморандум предусматривает, что украинские пилоты, техники и другой персонал примут участие в учебной программе.
Также существует возможность включения в программу других типов истребителей.
Коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16. "F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. Украинские Воздушные Силы готовы овладеть ими как можно быстрее", – добавил Резников.
Как сообщило датское Министерство обороны, Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания договорились начать подготовку украинцев на F-16.
Ожидается, что обучение начнется в конце лета и будет проходить в Дании.
"Очень важно, чтобы украинцы получили возможность защищать свое воздушное пространство. Первый шаг – научить украинцев летать, обслуживать и ремонтировать самолеты F-16 на базовом тактическом и техническом уровне. Это большая и долгосрочная работа, поэтому важно, что сейчас мы имеем широкий круг стран, которые объединяют свои усилия для выполнения этой задачи. В долгосрочной перспективе это будет иметь большое и важное значение для борьбы Украины за свободу", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Популярное сейчас
- Буряк: До 1973 года, пока Лобановский не пришел в Динамо, это была пьющая команда
- Элина Свитолина обыграла первую ракетку мира Игу Швёнтек и вышла в полуфинал Уимблдона-2023
- Ультрас Полесья: Африканских легионеров - в Черный список
- Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
Новости по теме
- 19:50 Украинские Резников назвал 5 принципов применения Украиной кассетных боеприпасов, которые страна получит от США
- 10:07 Украинские В Пентагоне высказались о передаче Украине кассетных боеприпасов. Резников пообещал хорошие новости
- 13:27 Украинские Спецпредставитель КНР в Украине не поверил, что ЗРК Patriot сбил российские Кинжалы – FT