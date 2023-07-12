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11 стран сформировала коалицию для обучения украинских пилотов на F-16

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Также существует возможность включения в программу других типов истребителей

11 стран сформировала коалицию для обучения украинских пилотов на F-16

twitter.com/oleksiireznikov

Новина українською

Во вторник, 11 июля, 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

Прямая речь Резникова: "Сегодня 11 стран-партнеров и Украина подписали меморандум, который определяет условия. Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за исключительное лидерство в этом процессе", – отметил он.

Резников отметил, что меморандум предусматривает, что украинские пилоты, техники и другой персонал примут участие в учебной программе.

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Также существует возможность включения в программу других типов истребителей.

Коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16. "F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. Украинские Воздушные Силы готовы овладеть ими как можно быстрее", – добавил Резников.

Как сообщило датское Министерство обороны, Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания договорились начать подготовку украинцев на F-16.

Ожидается, что обучение начнется в конце лета и будет проходить в Дании.

"Очень важно, чтобы украинцы получили возможность защищать свое воздушное пространство. Первый шаг – научить украинцев летать, обслуживать и ремонтировать самолеты F-16 на базовом тактическом и техническом уровне. Это большая и долгосрочная работа, поэтому важно, что сейчас мы имеем широкий круг стран, которые объединяют свои усилия для выполнения этой задачи. В долгосрочной перспективе это будет иметь большое и важное значение для борьбы Украины за свободу", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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В статье: Алексей Резников война с россией
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