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Выжигали артиллерию и охотились за дронами. Генштаб – о потерях россиян за 11 июля

Общие новости
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Выжигали артиллерию и охотились за дронами. Генштаб – о потерях россиян за 11 июля

Азов

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 235530 (+510) человек ликвидировано,
  • танков – 4090 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 7990 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 4402 (+17) ед,
  • РСЗО – 674 (+2) ед,
  • средства ПВО – 415 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33),
  • крылатые ракеты – 1271 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6978 (+12) ед,
  • специальная техника – 647 (+7).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ противника.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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