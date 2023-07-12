Выжигали артиллерию и охотились за дронами. Генштаб – о потерях россиян за 11 июля
+510
Азов
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 235530 (+510) человек ликвидировано,
- танков – 4090 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 7990 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 4402 (+17) ед,
- РСЗО – 674 (+2) ед,
- средства ПВО – 415 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33),
- крылатые ракеты – 1271 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6978 (+12) ед,
- специальная техника – 647 (+7).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ противника.
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