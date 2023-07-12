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Ночью РФ атаковала Украину Шахедами – как справилась ПВО и где были прилеты

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В Черкасской области вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Ночью РФ атаковала Украину Шахедами – как справилась ПВО и где были прилеты

фото из свободных источников

Новина українською

В ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток".

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К отражению атаки привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины. За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла почти 30 групповых авиационных ударов по тылам, военной технике, позициям и скоплению живой силы врага.

Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашей ПВО, отметили в Киевской городской военной администрации.

В то же время начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что более трех с половиной часов Черкасская область была "на тревоге". Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар – уже ликвидирован. Двух пострадавших с ожогами доставили в больницу. Обследование территории продолжается.

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В статье: Shahed-136 война с россией
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Источник:
t.me/cherkaskaODA

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