Свитолина на следующей неделе вернет себе статус первой ракетки Украины

Элина Свитолина после завершения Уимблдонского турнира вернет себе статус первой ракетки Украины.

Благодаря выходу в полуфинал Уимблдона Свитолина поднимется с текущей 76 сразу на 27 строчку рейтинга WTA. На одну позицию ниже будет Ангелина Калинина. Отметим, что это не максимальный прогресс, которого может достичь украинка: в случае выхода в финал Уимблдона Элина попадет в топ-20.

В Гонке WTA за попадание в Итоговый турнир Элина занимает 22-ю строчку. В него попадут 8 лучших теннисисток по итогам выступлений за последний год. Уже обеспечили себе место в WTA Finals 2023 полячка Ига Швентек и Арина Сабаленко, не имеющая гражданства.