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Свитолина на следующей неделе вернет себе статус первой ракетки Украины

Общие новости
(2 голосов)

Украинка продолжает прогрессировать

Свитолина на следующей неделе вернет себе статус первой ракетки Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Элина Свитолина после завершения Уимблдонского турнира вернет себе статус первой ракетки Украины.

Благодаря выходу в полуфинал Уимблдона Свитолина поднимется с текущей 76 сразу на 27 строчку рейтинга WTA. На одну позицию ниже будет Ангелина Калинина. Отметим, что это не максимальный прогресс, которого может достичь украинка: в случае выхода в финал Уимблдона Элина попадет в топ-20.

В Гонке WTA за попадание в Итоговый турнир Элина занимает 22-ю строчку. В него попадут 8 лучших теннисисток по итогам выступлений за последний год. Уже обеспечили себе место в WTA Finals 2023 полячка Ига Швентек и Арина Сабаленко, не имеющая гражданства.

Напомним, что вчера Свитолина победила Игу Швентек в четвертьфинале Уимблдона и в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема. Там она встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.

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В статье: Элина Свитолина Ангелина Калинина
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.07.2023 в 10:56
ЮА Футбол: респект за тролінг 100-го рівня!!!)))... - "...та Аріна Сабалєнка, яка не має громадянства..."Клас!!!))))
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alex.belogubko (одесса)
12.07.2023 в 10:16
вперёд к победам Одесса
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