Свитолина на следующей неделе вернет себе статус первой ракетки Украины
Украинка продолжает прогрессировать
Getty Images / Global Images Ukraine
Элина Свитолина после завершения Уимблдонского турнира вернет себе статус первой ракетки Украины.
Благодаря выходу в полуфинал Уимблдона Свитолина поднимется с текущей 76 сразу на 27 строчку рейтинга WTA. На одну позицию ниже будет Ангелина Калинина. Отметим, что это не максимальный прогресс, которого может достичь украинка: в случае выхода в финал Уимблдона Элина попадет в топ-20.
В Гонке WTA за попадание в Итоговый турнир Элина занимает 22-ю строчку. В него попадут 8 лучших теннисисток по итогам выступлений за последний год. Уже обеспечили себе место в WTA Finals 2023 полячка Ига Швентек и Арина Сабаленко, не имеющая гражданства.
Напомним, что вчера Свитолина
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