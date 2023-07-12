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Британия предоставит ВСУ новый пакет помощи. Сунак сделал важное заявление о поддержке Украины

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"Группа семи" определит поддержку безопасности Украины на ближайшие годы

Британия предоставит ВСУ новый пакет помощи. Сунак сделал важное заявление о поддержке Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правительство Великобритании предоставит Украине более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также 50 миллионов фунтов на ремонт поврежденной техники. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

Также Лондон запустит проект по созданию медицинского реабилитационного центра для украинских военных, финансирование будет поступать через Комплексный пакет помощи НАТО для Украины.

В то же время, как сообщил премьер-министр страны Риши Сунак, все члены G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) 12 июля подпишут новое соглашение, которое будет предусматривать долгосрочные обязательства по безопасности для Украины. Сунак решительно будет поддерживать упрощение пути Украины к членству в НАТО.

"Это впервые, когда так много стран согласовали с другой страной всеобъемлющее долгосрочное соглашение о безопасности такого рода", – заявили на Даунинг-стрит.

"Группа семи" определит поддержку безопасности Украины на ближайшие годы. В частности, речь пойдет о поставках большего количества вооружения, ускорении обмена разведданными, киберзащите, расширении программы обучения украинских военных и развитии промышленной базы в Украине.

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В статье: Риши Сунак G7 война с россией
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Источник:
reuters.com

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