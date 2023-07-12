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У Байдена негласно обсуждают возможность передачи ВСУ ATACMS. В МИД объяснили, в чем именно загвоздка

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Идут "тихие дебаты"

У Байдена негласно обсуждают возможность передачи ВСУ ATACMS. В МИД объяснили, в чем именно загвоздка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Белом доме сейчас происходят негласные обсуждения в контексте возможной передачи Украине ракет большой дальности ATACMS. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные источники среди официальных должностных лиц США и Европы.

Американские чиновники предупредили, что их арсенал ATACMS относительно небольшой, а ракеты были предназначены для других военных планов Пентагона, в частности на Корейском полуострове. США уже имеют планы относительно своих ограниченных запасов армейских тактических ракетных систем большой дальности. Передача ракет Украине может поставить под угрозу готовность к применению в других горячих точках.

Причины, по которым американцы до сих пор не предоставили ВСУ ATACMS, несмотря на аналогичные решения со стороны Великобритании и Франции, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью Радио Свобода назвал "объективными".

"Я знаю некоторые причины, почему США еще не приняли это решение. Они являются довольно объективными. Мы с ними работаем. Но США принимают решение о предоставлении нам некоторых других типов оружия. Это очень сложные решения. А они их принимают. Есть определенные проблемы, есть определенные аспекты, для которых нужно найти решение, чтобы это было предоставлено. Но США делают реально очень много для нас. Мы им за это очень благодарны. Поэтому и язык не поворачивается их за это критиковать".

Сегодня, 12 июля, по информации СМИ, США планируют объявить о своем предложении по гарантиям безопасности для Украины. Вчера, 11 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет принята в Альянс без ПДЧ, но Киев получит приглашение тогда, когда на это согласятся все члены Организации, плюс будут выполнены все условия.

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В статье: ATACMS война с россией
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Источник:
NYT

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