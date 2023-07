В Польше рассказали, предоставит ли страна инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16

Польша пообещала предоставить инфраструктуру и курсы для обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy????????przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit