В Польше рассказали, предоставит ли страна инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16
И соответствующие курсы?
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Польша пообещала предоставить инфраструктуру и курсы для обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Это еще одно доказательство нашей решимости поддержать Украину на фоне брутального вторжения России. Со своей стороны, я обещаю поддержку путем открытия доступа к нашей учебной инфраструктуре и курсам. #F16 #NATOSummit".
Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy????????przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit— Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) July 11, 2023
Союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания. Ранее премьер Великобритании Риши Сунак объявил, что также его страна, США и Бельгия согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.
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