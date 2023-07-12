В Польше рассказали, предоставит ли страна инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16

Польша пообещала предоставить инфраструктуру и курсы для обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Это еще одно доказательство нашей решимости поддержать Украину на фоне брутального вторжения России. Со своей стороны, я обещаю поддержку путем открытия доступа к нашей учебной инфраструктуре и курсам. #F16 #NATOSummit".

Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy????????przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) July 11, 2023

Союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания. Ранее премьер Великобритании Риши Сунак объявил, что также его страна, США и Бельгия согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.