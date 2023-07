"Вы с ума сошли?" Свитолина рассмеялась после вопроса журналиста о возможности победить на Уимблдоне

10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина победила белоруску Викторию Азаренку и вышла в ¼ финала Уимблдона-2023. В четвертьфинале Элина одолела первую ракетку мира Игу Швентек и в третий раз в карьере вышла в полуфинал Большого шлема. Один из журналистов припомнил Элине ее же слова.

Свитолина ответила, а затем громко рассмеялась.

“You said on court if someone told you you’d be in the SF, you’d think they’re crazy. You’re in the SF. You just beat world #1. Can you win Wimbledon?”



Elina Svitolina: “You’re crazy” ????



pic.twitter.com/fzB4DdB3Lu