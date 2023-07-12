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Австралия передаст Украине несколько десятков Бушмастеров, Норвегия – крошечные разведывательные дроны

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Большие машины, маленькие девайсы, но все – эффективное

Австралия передаст Украине несколько десятков Бушмастеров, Норвегия – крошечные разведывательные дроны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи на полях саммита НАТО. Стороны договорились о новом мощном оборонном пакете, включая 30 "Бушмастеров". С Австралией у Украины есть полное политическое понимание, добавил Зеленский.

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Также Президент уже встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком. Темами разговора стали оборона, политика и общая безопасность. Зеленский поблагодарил за оружие, в частности за дальнобойное. Великобритания поддерживает Украину на ее пути в НАТО. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак резюмировал, что есть хорошие договоренности по вооружениям с союзниками.

Норвегия передаст Украине еще 1000 дронов Black Hornet для ведения разведки. Об этом сообщили в Министерстве обороны Норвегии 12 июля. Крошечные дроны весом всего 32 грамма легкие в управлении, хорошо подходят для разведки и обнаружения целей и удобны тем, что их трудно заметить. Эти беспилотники особенно хорошо приспособлены для ведения боя в условиях городской застройки.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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