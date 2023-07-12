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Названы сроки начала подготовки пилотов ВСУ. В МИД рассказали, когда первые F-16 должны взлететь в небо Украины

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Названы сроки начала подготовки пилотов ВСУ. В МИД рассказали, когда первые F-16 должны взлететь в небо Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. На август стороны договорились начать подготовку пилотов. Зеленский отметил, что решение о современной авиации для Украины приближается.

Также удалось договориться о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление украинской ПВО и артиллерии. Президент поблагодарил Нидерланды за поддержку на пути в НАТО – как по приглашению, так и по гарантиям безопасности на пути, в частности на двусторонней основе.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода" заявил, что Украина может получить первые самолеты-истребители F-16 до конца марта 2024 года, но сроки могут сдвигаться.

"Я думаю, что это просто очень сложный технический момент. Тренировки должны начаться где-то в августе, возможно, в начале сентября. Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов и самих самолетов. Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком".

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 займет от 6 до 8 месяцев, как отметили в министерстве обороны Нидерландов. В Румынии будет создан учебный центр для подготовки пилотов и другого персонала для других стран, которые планируют перейти на F-16.

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В статье: Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба Марк Рютте F-16
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Источник:
radiosvoboda.org

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