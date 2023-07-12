Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок
На саммите НАТО
Резников Твиттер
Украина и Швеция на полях саммита НАТО в Вильнюсе подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Твиттере.
"Больше хороших новостей из Вильнюса! Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок. Этот документ открывает большие возможности как для наших Вооруженных Сил, так и для шведских компаний, таких как SAAB и других. Спасибо моему другу и коллеге Полу Йонсону. Объединенные одними цветами, объединенные общими ценностями!"
More good news from Vilnius!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 12, 2023
Ukraine and Sweden signed an agreement on cooperation in defense procurement. This document provides great opportunities both for our Armed Forces and for Swedish companies like SAAB and others.
Thank you to my friend & colleague, @PlJonson
United by… pic.twitter.com/HPeZbOcIah
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