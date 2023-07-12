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Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок

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На саммите НАТО

Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок

Резников Твиттер

Новина українською

Украина и Швеция на полях саммита НАТО в Вильнюсе подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Твиттере.

"Больше хороших новостей из Вильнюса! Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок. Этот документ открывает большие возможности как для наших Вооруженных Сил, так и для шведских компаний, таких как SAAB и других. Спасибо моему другу и коллеге Полу Йонсону. Объединенные одними цветами, объединенные общими ценностями!"

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В статье: Алексей Резников война с россией
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