Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок

Украина и Швеция на полях саммита НАТО в Вильнюсе подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Твиттере.

More good news from Vilnius!

Ukraine and Sweden signed an agreement on cooperation in defense procurement. This document provides great opportunities both for our Armed Forces and for Swedish companies like SAAB and others.

Thank you to my friend & colleague, @PlJonson

