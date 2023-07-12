Записоцкий не явился в суд без объяснения причин. Позже он вышел на видеосвязь

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий в очередной раз проигнорировал заседание суда.

Сегодня, 12 июля в 9:00 во Львове должно было состояться слушание по изменению меры пресечения и отстранению по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Впрочем, Записоцкий не явился на слушание без объяснения причин. Об этом пишет Константин Андриюк в своем Telegram-канале. Мобильный телефон функционера был выключен, а его местонахождение правоохранительным органам неизвестно.

В конце концов Записоцкий дал о себе знать, выйдя на видеосвязь. На вопрос, появится ли он завтра в суде, он ответил "Давайте доживем до завтра".

Ранее генсек не появлялся на заседаниях Шевченковского суда по ряду причин: прохождению медосмотра в ТЦК, отказу от судей, посещению других заседаний, сломанная машина у одного из адвокатов, а также что его якобы вызвали в военкомат.