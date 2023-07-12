Норвегия передаст Украине две пусковые установки NASAMS
Норвежцы продолжают помогать
Raytheon
Норвегия передаст Украине пакет поддержки системы ПВО NASAMS.
Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны страны.
"Норвегия передает Украине пакет для поддержки NASAMS, содержащий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это приведет к обеспечению выносливости и гибкости работы уже предоставленных систем ПВО Украине", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине дополнительные 1000 дронов Black Hornet для ведения разведки.
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