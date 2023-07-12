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Норвегия передаст Украине две пусковые установки NASAMS

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Норвежцы продолжают помогать

Норвегия передаст Украине две пусковые установки NASAMS

Raytheon

Новина українською

Норвегия передаст Украине пакет поддержки системы ПВО NASAMS.

Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны страны.

"Норвегия передает Украине пакет для поддержки NASAMS, содержащий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это приведет к обеспечению выносливости и гибкости работы уже предоставленных систем ПВО Украине", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине дополнительные 1000 дронов Black Hornet для ведения разведки.

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В статье: война с россией
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