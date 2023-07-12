Песков: Предоставление гарантий безопасности Украине является ошибкой, это посягательство на безопасность России
На России высказались уже почти традиционно
фото из свободных источников
Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине очень опасно.
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.
Читайте такжеПесков: Украина, как член НАТО, станет угрозой для России. Это потребует жесткой реакции
"Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, они посягают на безопасность России, это чревато негативными последствиями и сделает Европу гораздо более опасной на долгие годы", - сказал спикер Путина.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Клуб Лиги 1 подписал футболиста сборной России
- Экс-игрок Челси и Ювентуса возглавил европейский клуб, который отправился на турнир в Россию
- Выжигали артиллерию и охотились за дронами. Генштаб – о потерях россиян за 11 июля
- Командир Азова Денис Прокопенко заявил, что возвращается на фронт
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Drovko (Lviv)
12.07.2023 в 17:08
Ответить
0
0
terber (ternopil)
12.07.2023 в 16:49
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн