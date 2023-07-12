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Песков: Предоставление гарантий безопасности Украине является ошибкой, это посягательство на безопасность России

Общие новости
(1 голосов)

На России высказались уже почти традиционно

Песков: Предоставление гарантий безопасности Украине является ошибкой, это посягательство на безопасность России

фото из свободных источников

Новина українською

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине очень опасно.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

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"Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, они посягают на безопасность России, это чревато негативными последствиями и сделает Европу гораздо более опасной на долгие годы", - сказал спикер Путина.

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В статье: дмитрий песков война с россией
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Комментарии (2)
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Drovko (Lviv)
12.07.2023 в 17:08
Єдина небезпека для Європи це путінська РФ, а Україна це щит від орків
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terber (ternopil)
12.07.2023 в 16:49
які вони дебіли
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