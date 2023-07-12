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Зеленский о встрече с Байденом: Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой

Общие новости
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Президент Украины проводит переговоры с лидерами других государств

Зеленский о встрече с Байденом: Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 12 июля, в Вильнюсе проходит саммит НАТО.

В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джозефом Байденом.

"Встреча по меньшей мере вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше".

Все темы: продолжительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой", – прокомментировал встречу Зеленский.

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В статье: Владимир Зеленский Джо Байден война с россией
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Источник:
Zelenskiy / Official

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