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"Мы не Amazon": министр обороны Великобритании отреагировал на критику от Зеленского на саммите НАТО

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Бен Уоллес прокомментировал заявления Зеленского на саммите НАТО

"Мы не Amazon": министр обороны Великобритании отреагировал на критику от Зеленского на саммите НАТО

Фото: Дмитро (Орест) Козацький

Новина українською

Министр обороны Британии Бен Уоллес прокомментировал возмущение Владимира Зеленского о том, что НАТО не пригласило Украину, и заявил, что его страна не является онлайн-магазином Amazon, поэтому не может передать Украине все необходимое оружие из своих запасов. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.

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"Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов оружия. Иногда приходится убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке", – сказал Уоллес.

На брифинге в Вильнюсе он также рассказал, как в прошлом году приезжал в Украину, чтобы получить список необходимого оружия.

"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы получить список", – заявил министр обороны.

В то же время, министр обороны понимает, что Зеленский, по его словам, обращался к своей публике. Уоллес добавил, что окончательное соглашение саммита "хорошее для Украины".

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В статье: Бен Уоллес война с россией
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