"Мы не Amazon": министр обороны Великобритании отреагировал на критику от Зеленского на саммите НАТО
Бен Уоллес прокомментировал заявления Зеленского на саммите НАТО
Фото: Дмитро (Орест) Козацький
Министр обороны Британии Бен Уоллес прокомментировал возмущение Владимира Зеленского о том, что НАТО не пригласило Украину, и заявил, что его страна не является онлайн-магазином Amazon, поэтому не может передать Украине все необходимое оружие из своих запасов. Об этом пишет The Guardian.
По его словам, Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.
"Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов оружия. Иногда приходится убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке", – сказал Уоллес.
На брифинге в Вильнюсе он также рассказал, как в прошлом году приезжал в Украину, чтобы получить список необходимого оружия.
"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы получить список", – заявил министр обороны.
В то же время, министр обороны понимает, что Зеленский, по его словам, обращался к своей публике. Уоллес добавил, что окончательное соглашение саммита "хорошее для Украины".
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