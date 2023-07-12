Генштаб: ВСУ за сутки поразили 16 артиллерийских средств, 4 ЗРК и 2 станции РЭБ

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 пятьсот четвертых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных Сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 11 ударных БПЛА. Также враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Возрожденское, Избицкое, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника пришлись по Фиголовке, Новомлинску, Двуречной, Западному, Купянску, Кисловке Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Ступочки, Александро-Шультино, Дилиевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Лиман, Богдановка, Хромово, Ивановское и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное и Желаное Первое Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Золотой Нивы, Макаровки и Ровно и осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Темировка, Новодаровка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области, в результате прямого попадания по гостинице "Дюна", в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг.

Противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства. Таким образом, оккупанты пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.