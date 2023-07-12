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Суд отклонил апелляцию об изменении меры пресечения Павелко - он останется в СИЗО до 14 августа

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Судья не удовлетворил апелляцию, поданную стороной защиты

Суд отклонил апелляцию об изменении меры пресечения Павелко - он останется в СИЗО до 14 августа

АНДРІЮК ONLINE

Новина українською

В среду, 12 июля, во Львове состоялось апелляционное заседание по делу об изменении меры пресечения президенту УАФ Андрею Павелко.

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Судья не удовлетворил апелляцию, поданную стороной защиты и оставил в силе решение об изменении меры пресечения для функционера на содержание под стражей сроком на 60 суток.

Таким образом, Павелко останется в СИЗО до 14 августа включительно.

Напомним, что функционера обвиняют в хищении средств при строительстве завода по производству искусственных полей.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Football Hub

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