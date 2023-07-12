Суд отклонил апелляцию об изменении меры пресечения Павелко - он останется в СИЗО до 14 августа
Судья не удовлетворил апелляцию, поданную стороной защиты
АНДРІЮК ONLINE
В среду, 12 июля, во Львове состоялось апелляционное заседание по делу об изменении меры пресечения президенту УАФ Андрею Павелко.
Читайте такжеБлохин: Павелко отстаивает интересы украинского футбола. Над ним устраивают показательную расправу
Судья не удовлетворил апелляцию, поданную стороной защиты и оставил в силе решение об изменении меры пресечения для функционера на содержание под стражей сроком на 60 суток.
Таким образом, Павелко останется в СИЗО до 14 августа включительно.
Напомним, что функционера обвиняют в хищении средств при строительстве завода по производству искусственных полей.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football Hub
Популярное сейчас
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Клуб Лиги 1 подписал футболиста сборной России
- Свитолина на следующей неделе вернет себе статус первой ракетки Украины
- СМИ: Герасимов отстранен от командования, вместо него назначен уроженец Украины
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
Новости по теме
- 06:20 Зарубежные Соломон - игрок Тоттенхэма, Павелко больше не отстранен, Динамо отпустило защитника. Главные новости за 11 июля
- 18:30 Украинские Суд не продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ
- 19:15 Украинские Адвокаты УАФ: Прокуратура сорвала судебное заседание по отмене ареста в деле против Павелко
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн