Зеленский: Украину точно пригласят в НАТО. Другого на Саммите я не слышал

Президент Украины Владимир Зеленский кратко подытожил результаты Саммита НАТО в Вильнюсе.

"Что мы получили от Саммита? Поддержку лидеров и недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО.

Когда это произойдет? Я считаю, что мы будем в НАТО, как только ситуация безопасности стабилизируется. Простым языком – тогда, когда война закончится, Украину точно пригласят в НАТО, и Украина точно станет членом Союза. Никакого другого мнения я сегодня не слышал", - подытожил Зеленский.