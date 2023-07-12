Зеленский: Украину точно пригласят в НАТО. Другого на Саммите я не слышал
Президент о результатах мероприятия в Вильнюсе
BBC
Президент Украины Владимир Зеленский кратко подытожил результаты Саммита НАТО в Вильнюсе.
"Что мы получили от Саммита? Поддержку лидеров и недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО.
Когда это произойдет? Я считаю, что мы будем в НАТО, как только ситуация безопасности стабилизируется. Простым языком – тогда, когда война закончится, Украину точно пригласят в НАТО, и Украина точно станет членом Союза. Никакого другого мнения я сегодня не слышал", - подытожил Зеленский.
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Источник:Zelenskiy / Official
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