  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Украину точно пригласят в НАТО. Другого на Саммите я не слышал
В тренде

Зеленский: Украину точно пригласят в НАТО. Другого на Саммите я не слышал

Общие новости
(1 голосов)

Президент о результатах мероприятия в Вильнюсе

Зеленский: Украину точно пригласят в НАТО. Другого на Саммите я не слышал

BBC

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский кратко подытожил результаты Саммита НАТО в Вильнюсе.

"Что мы получили от Саммита? Поддержку лидеров и недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО.

Когда это произойдет? Я считаю, что мы будем в НАТО, как только ситуация безопасности стабилизируется. Простым языком – тогда, когда война закончится, Украину точно пригласят в НАТО, и Украина точно станет членом Союза. Никакого другого мнения я сегодня не слышал", - подытожил Зеленский.

По теме
yellow-arrow
Суд отклонил апелляцию об изменении меры пресечения Павелко - он останется в СИЗО до 14 августа
yellow-arrow
"Мы не Amazon": министр обороны Великобритании отреагировал на критику от Зеленского на саммите НАТО
yellow-arrow
Генштаб: ВСУ за сутки поразили 16 артиллерийских средств, 4 ЗРК и 2 станции РЭБ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Zelenskiy / Official

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде